Порт "Лавна" в Мурманской области начнут строить в середине 2021 года

Вертикальная планировка уже завешены, с середины следующего года начнется строительства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 октября 2018 года правительство Российской Федерации утвердило условия концессионного соглашения на финансирование проекта строительства порта «Лавна» утверждены правительством Российской Федерации.

В этом году выяснилось, что со строительства железной дороги к будущему комплексу перегрузки угля сняли подрядчика. Однако в правительстве Мурманской области заверили, что это не вызывает проблем.

- Сейчас идет передача объекта от одного подрядчика другому - достраивать железную дорогу будут "РЖД". Проект "Лавна" будет переориентирован на индийских потребителей. В ближайшее время будет заключен договор генподряда и выйдут на строительств. Вертикальная планировка уже завешены, с середины следующего года начнется строительства, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Напомним: ожидается, что уже в 2022 году "Лавна" выйдет на проектную мощность в 18 миллионов тонн в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 70-м году из жизни ушел бывший глава ГО и ЧС Мурманской области Валерий Лишик. В региональном управлении МЧС прощаются с генерал-майором в отставке (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru