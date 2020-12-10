Стала известна дата прощания с ветераном Великой Отечественной войны из Североморска

Ветерана отправят в последний путь. Фото: администрация Североморска

7 декабря Мурманская область лишилась выдающегося ветерана Великой Отечественной войны и просто хорошего человека Алексея Ивановича Ерошина. Герой из Североморска скончался на 101-м году жизни. В администрации флотской столицы рассказали, когда кавалера нескольких боевых орденов отправят в последний путь.

- Прощание с Алексеем Ивановичем Ерошиным пройдет 11 декабря в 10.00 в ритуальном зале по адресу: улица Комсомольская, 27а. Похоронят ветерана на Аллее почетных захоронений кладбища в Росляково, - сообщили в мэрии.

Алексей Ерошин прожил долгую, трудную, героическую жизнь. В 1941 году окончил Сухумское военное училище и в должности командира пулеметного взвода сразу же был отправлен на фронт. Прошел всю войну, был ранен, воевал под Сталинградом, оборонял Ленинград, сражался на 1-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, встретил Победу под Кенигсбергом, затем еще несколько месяцев воевал с японцами на Дальнем Востоке.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, Александра Невского, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга».

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