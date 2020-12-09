У пьяного водителя-рецидивиста из Мурманска оказалась голубая моча

Мужчине придется отбывать срок в колонии строгого режима. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Всем известно, что голубая кровь – признак настоящих принцев, а вот голубая моча - особенность хитрых водителей из Мурманска.

Так, в 2018 году автолюбителя из заполярной столицы привлекли к административной ответственности за вождение подшофе. Тогда суд его лишил водительских прав на полтора года. Однако это 41-летнего мужчину не остановило.

В следующем году северянин снова сел за руль будучи в состоянии алкогольного опьянения и был пойман сотрудниками ГИБДД. Чтобы избежать наказания, местный житель придумал хитроумный план, который в итоге накрылся медным тазом.

- У водителя выявили нарушения речи, его поведение не соответствовало обстановке, а позы были неустойчивы, в связи с чем ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Однако алкотектор показал нулевой результат, поэтому мурманчанина отправили на проверку в наркологический диспансер. Как объяснил врач-нарколог, при сдаче анализа мужчина подделал пробу мочи, разведя ее водой из унитаза. В результате чего температура жидкости, которую он в качестве мочи представил в емкости для анализов, оказалась ниже положенной нормы, и имела бледно-голубоватый оттенок, - сообщили в пресс-службе Ленинского городского суда Мурманска.

Суд признал обманщика виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административной ответственности». Ему назначили 1,3 года колонии строгого режима с лишением водительских прав на два года.

Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске ищут водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе и уехал. Пострадавшей школьнице помогли прохожие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru