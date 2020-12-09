В Мурманске в Долине Уюта появится электронный тир

Точные сроки строительства не указаны.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Долина Уюта - одно из любимых мест мурманчан для отдыха. Гулять там любит и молодежь, и люди постарше. Этот район также известен спортивным комплексом, который посещают как профессионалы, так и любители. Недавно правительство и Центр городского развития Мурманской области определили в рамках конкурса проект реконструкции Долины Уюта.
Новинок будет много. Теперь в этом месте появится, в том числе, электронный тир. Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации Мурманска.
- На основании разрешения на строительство, зданию электронного тира, расположенного в Первомайском округе Мурманска, присваивается адрес Долина Уюта, дом 1, корпус 2, - сообщается в постановление правительства.
Точные сроки строительства не указаны. Напомним, что в Долине Уюта на лыжероллерной трассе уложили асфальт.
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