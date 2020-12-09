Ветерану Великой Отечественной войны из Кировска собрали около половины суммы на пылесос

Помочь в осуществлении мечты может любой желающий. Фото: скриншот

Ветеран Великой Отечественной войны из Кировска Галина Кочегарова давно мечтает о хорошем моющем пылесосе. Помочь исполнить желание 93-летней жительницы Заполярья может каждый желающий - деньги на это доброе дело собирают на сайте "Мечта ветерана". На 9 декабря из 25 тысяч рублей собрано чуть больше половины - 14,1 тысяч рублей. Прогресс идет, но очень медленно.

Организаторы проекта отмечают, что Галина Филипповна родилась 27 августа 1927 года в деревне Пикали Псковской области. Когда началась война, ей было всего 13 лет.

- Немцы заставляли ее и еще несколько девушек кувалдой колоть камни. У каждой из них был свой номер. Однажды немец не назвал ее номер на перекличке. Это означало, что ее перевели на кухню. Галине Филипповне приходилось мыть огромные котлы, полоскать белье. В мирное время, после окончания войны, она вместе с семьей переехала на Север. Всю жизнь она трудилась в больнице санитаркой, - рассказывается на сайте "Мечта ветерана".

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