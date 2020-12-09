Мурманским водителям дарят соленые огурцы

В Мурманске неизвестные кладут огурцы на машины. Фото: vk.com/mlive51

Последний месяц уходящего года наполнен атмосферой предстоящего праздника. Жители Мурманска активно к нему готовятся, покупают подарки для любимых. Однако для местных водителей кто-то решил подготовить особый презент. Несколько автомобилистов обнаружили на лобовых стеклах своих машин файлик с соленым огурцом внутри. В комплекте также идет загадочное послание «Этот огурчик для тебя».

- Непонятно, для чего и для кого предназначался такой сюрприз. Впрочем, также неясно, много ли людей пострадало в городе от огуречного пранкера. Так много вопросов, и ни одного ответа, - рассказали в паблике «Мурманск LIVE».

Под постом многие выдвинули свои предположения о причине происходящего. Некоторые считают это отличной закуской и угощением, а кто-то опасается, что овощ может быть отравлен.

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