Мурманская область стала генеральным партнером онлайн-выставки Russian Expo Days

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта. Фото: Руслан Тулупов

Туроператоры Заполярья расскажут представителям европейского турбизнеса о Хибинах и Териберке. В 2020 году Мурманская область выступит генеральным партнером онлайн-выставки Russian Expo Days. Она пройдет с 14 по 18 декабря.

– Участники мероприятия проведут онлайн-презентации. Выступления представителей мурманских фирм будут посвящены Хибинам, Териберке, Арктике, активному и экстремальному отдыху. Отдельное выступление посвящено арктической кухне и коренным народам Севера, – сообщили в министерстве экономического развития Мурманской области.

В преддверии выставки сотрудники турфирм при содействии Центра поддержки экспорта Мурманской области прошли обучение по специфике приема гостей немецкоговорящего рынка. А само мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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