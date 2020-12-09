В Мурманской области пострадавших от последствий коронавируса переобучают бесплатно

Всего переобучение пройдут 480 жителей Заполярья. Фото: правительство МО

Пандемия коронавируса оставила многих жителей Мурманской области без гроша в кармане, а выпускников вузов - без работы. Однако власти стараются эту проблему исправлять.

Так, в Заполярье бесплатно обучают новым профессиям жителей, пострадавших от последствий распространения ковида. Переобучение проходят люди, которые находятся под риском увольнения, потерявшие работу после 30 марта 2020 года, студенты выпускных курсов и выпускники образовательных организаций этого года.

- Всего переобучение пройдут 480 северян. 300 человек уже освоили новую профессию. Программа для них инициирована Министерством просвещения России совместно с Рострудом и Союзом «Молодые профессионалы» при поддержке правительства Мурманской области, - сообщили в оперативном штабе.

Северяне обучаются по 12 прикладным профессиям, востребованным в регионе. Слушатели сдают демонстрационный экзамен, который проходит в условиях, максимально приближенных к производственным. Уровень подготовки оценивают независимые эксперты.

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