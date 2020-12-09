Мурманский сенатор Татьяна Кусайко приняла участие в акции «Дед Мороз в каждый дом»

Присоединиться к акции могут все желающие. Фото: vk.com/evcmurmansk

Сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко присоединилась к благотворительной волонтерской акции «Дед Мороз в каждый дом». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой она встретилась с многодетными семьями региона и вручила сладкие подарки. Мероприятие было приурочено к Международному дню добровольцев.

– Самое главное в этой акции – искренние эмоции детей. У нас получилось в это непростое время, когда отменены многие праздники и мероприятия, подарить радость семьям, – поделилась впечатлениями после встреч Татьяна Кусайко, подчеркнув, что сейчас в период пандемии помощь волонтеров как никогда важна. – Мурманская область активно участвует в волонтерском движении, и, думаю, северяне это чувствуют.

Встречи проходили с обязательным соблюдением всех санитарных и эпидемиологических требований.

– На сегодняшний день поступило почти 2 тысячи заявок. Сформированы новогодние подарки, которые добровольцы, выполняющие роль помощников Деда Мороза и Снегурочки, будут дарить детям по всей Мурманской области, – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Чтобы присоединиться к акции и стать волонтером, необходимо заполнить анкету на портале «Наш Север».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске закончили прием заявок на акцию «Дед Мороз в каждый дом». Желающих оказалось так много, что начался поиск новых волонтеров (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru