Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 декабря 2020 года составило 523 человека

Коронавирус забрал жизни четырех человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманской области продолжает расти, но уже не такими серьезными темпами, как это было в ноябре. Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки от опасной инфекции скончались еще четыре человека. Всего насчитывается 523 летальных исхода. Напомним: рекордный прирост по смертям был зафиксирован 7 и 14 ноября, когда жертвами ковида стали сразу 9 человек.

Больше всего риску заразится коронавирусом подвержены пожилые люди, старше 65 лет, которые сейчас находятся на самоизоляции.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 30002 северянина. За последние сутки выявлено 287 новых случаев. Лидерами по числу инфицированных являются Мурманск, Североморск и Белокаменка.

Выздоровели 26953 пациента, из них 367 поправились за минувший день.

Напомним: в регионе создан пятикратный запас лекарств от коронавируса. Препараты предназначены для пациентов, чья болезнь протекает в средней форме тяжести и тяжелой.

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