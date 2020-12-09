В Мурманской области военнослужащий приписал себе лишние рабочие часы и заработал 180 тысяч рублей

Обвиняемый с учетом раскаяния в содеянном и добровольного возмещения причиненного военному ведомству имущественного вреда приговорен к штрафу в 140 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Начальник производственно-технического отдела одной из войсковых частей Мурманской области осужден за мошенничество.

С 2013 года мужчина являлся начальником производственно-технического отдела и по совместительству замещал должность инженера первой категории того же отдела. В ноябре-декабре 2019 года и в феврале – марте 2020 года он находился на стационарном лечении.

– Используя свое должностное положение с корыстной целью, он не скорректировал табели учета рабочего времени. Их с информацией о якобы полном отработанном им времени передал командованию части для утверждения. В результате этих действий мужчине незаконно начислили и выплатили сумму порядка 180 тысяч рублей, – сообщили в военном следственном отделе СКР по Североморскому гарнизону.

Обман вскрылся, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На днях его рассмотрел Североморский районный суд Мурманской области. Обвиняемый с учетом раскаяния в содеянном и добровольного возмещения причиненного военному ведомству имущественного вреда приговорен к штрафу в 140 тысяч рублей.

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