55 ударов ногами и прутом: житель Ревды до смерти избил брата своей сожительницы

Приговор в законную силу пока не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кровавая и страшная картина развернулась в одной из квартир в Ревде в ночь с 14 на 15 октября прошлого года. Известно, что местный житель пригласил в гости брата своей сожительницы, с которым они стали распивать спиртное. В какой-то момент приглашенный оскорбил хозяина дома и между ними завязалась ссора, которая закончилась трагедией.

- 41-летний мужчина не меньше 55 раз ударил гостя руками, ногами, а также металлическим прутом по различным частям тела, причинив сочетанную тупую травму тела, множественные повреждения печени, что и стало причиной смерти последнего, - рассказали в прокуратуре Мурманской области. - Осознав, что северянин умер, злоумышленник позвал своих знакомых, попросив помочь избавиться от трупа, однако его убедили сообщить о случившемся в скорую помощь и полицию.

В отношении мужчины, который не имел гражданства в России, завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ловозерский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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