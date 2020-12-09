Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: дети в регионе стали меньше болеть коронавирусом

Риск заражения все еще высок для жителей Мурманской области старше 65 лет. Поэтому для них сохраняется самоизоляция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе стало известно, что в Мурманской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что мы вышли на плато, в том числе в ряде муниципалитетов, в том числе в Мурманске и Североморске - эпидобстановка выровнялась. Еще одну приятную новость сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева.

- Дети стали болеть реже. В возрастных категориях от 7 до 14 лет и от 15 до 17 лет наблюдается значительное снижении числа заболевших, - отметила Лена Александровна.

Но риск заражения все еще высок для жителей Мурманской области старше 65 лет. Поэтому для них сохраняется самоизоляция. Также в оперативном штабе при правительстве региона сообщили, что в Заполярье выздоравливает до 90% заболевших коронавирусом (это один из лучших показателей в нашей стране), а тяжесть ковидных пневмоний снижается, что также не может не радовать.

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