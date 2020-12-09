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Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: дети в регионе стали меньше болеть коронавирусом

В Мурманской области дети стали меньше болеть коронавирусом
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Риск заражения все еще высок для жителей Мурманской области старше 65 лет. Поэтому для них сохраняется самоизоляция.

Риск заражения все еще высок для жителей Мурманской области старше 65 лет. Поэтому для них сохраняется самоизоляция.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе стало известно, что в Мурманской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что мы вышли на плато, в том числе в ряде муниципалитетов, в том числе в Мурманске и Североморске - эпидобстановка выровнялась. Еще одну приятную новость сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева.

- Дети стали болеть реже. В возрастных категориях от 7 до 14 лет и от 15 до 17 лет наблюдается значительное снижении числа заболевших, - отметила Лена Александровна.

Но риск заражения все еще высок для жителей Мурманской области старше 65 лет. Поэтому для них сохраняется самоизоляция. Также в оперативном штабе при правительстве региона сообщили, что в Заполярье выздоравливает до 90% заболевших коронавирусом (это один из лучших показателей в нашей стране), а тяжесть ковидных пневмоний снижается, что также не может не радовать.

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Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости