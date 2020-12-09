ДТП под Мурманском: Volvo врезалось в столб. пострадали два человека

Машина съехала на обочину и врезалась в световую опору. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полярная ночь испытывает северян на прочность, а тем, кто привык рулить в темноте, хлопот прибавляет зима с гололедом и снегопадами. Что стало причиной аварии вечером 8 декабря рядом с Мурманском, сейчас выясняют госавтоинспекторы.

- В 21.35 в районе 1383 километра 700 метров автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Volvo , двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, допустила съезд машины на правую обочину по ходу движения, где та совершила столкновение со световой опорой. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир и были доставлены в медицинское учреждение Мурманска, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: на выходных смертельная авария произошла по дороге в аэропорт "Мурманск". Три человека получили травмы, один погиб.

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