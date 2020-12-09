Gray Goose в Мурманске оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение ковидных ограничений

Ресторан заплатит за нарушение ковидных ограничений.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Компания ООО «Голд Тайм», которой принадлежит ресторан Gray Goose, получила штраф. Осенью точку общепита проверили сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, проводящие рейды по местам обслуживания. И выяснилось, что в ресторане забывают об ограничениях, которые были введены для бизнеса из-за пандемии коронавируса.
- Октябрьским районным судом города Мурманска7 декабря вынесено решение о привлечении ООО «Голд Тайм» к административной ответственности и наложен административный штраф в сумме 50 000 рублей за нарушение правил поведения, обязательных для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции, - сообщили в министерстве.
Напомним: первым заведением, которое получило такой штраф, стал лофт-бар «Чердак». Также нарушения нашли в «Пинте», кальянной «1916», «Кружке-Аметист». А «Шуры-Муры» и вовсе являются главным кандидатом на закрытие или штраф в миллион рублей.
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