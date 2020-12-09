Жительница Мурманска проткнула знакомого шампуром

Женщина схватила шампур и ударила им приятеля в грудь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда в следующий раз соберетесь с друзьями пожарить шашлыки, постарайтесь ни с кем не ругаться. Ведь можно получить шампуром в грудь.

Именно это случилось с жителем Мурманска. Он с знакомыми решил отдохнуть на свежем воздухе. Компания прихватила мангал, мясо и отправилась к гаражам автогородка. Всем было весело, пока одна из женщин не поссорилась с другом.

- Северянка использовала шампур как оружие, и с силой три раза ударила мужчину им в грудь. Врачи расценили это как тяжелый вред здоровью, - сообщили в прокуратуре Ленинского округа Мурманска.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета используемого в качестве оружия). Обвиняемой грозит до 10 лишения свободы с ограничением свободы до 2 лет либо без такового.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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