Погода в Мурманске и области 9 декабря 2020 года: порывистый ветер и небольшой снег

Погода сохраняется прохладная. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Заполярье почти не рассветает, но это не повод отказываться от прогулок. Главное, чтобы погода не подвела. В ближайшие дни она сильно не изменится, однако жителям Мурманской области стоит опасаться ветра.

- 9 декабря в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет снег. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный. Ночью температура воздуха от -3 до -8 градусов, при прояснениях до -15. Днем от -1 до -6. На дорогах сохраняется гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, с 8 по 10 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром в районе Поволжья. По Мурманской области ожидается местами снег, 9-10 декабря в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -6 градусов, при прояснениях -7-12, днем от -4 до +1.

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