Стала известна причина смерти подростка, который умер в магазине Североморска

Криминал в смерти северянина не был замешан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 октября этого года резко оборвалась жизнь 15-летнего подростка из Североморска. Вечером того дня парень пошел в магазин, где ему стало плохо. Юному северянину, который потерял сознание, вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Для выяснения причины скоропостижной смерти местного жителя была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты стали известны.

- Несовершеннолетний 2005 года рождения умер из-за сердечного заболевания. Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть подростка не носит криминальный характер, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: установлена причина смерти жителя Мурманска, который пришел устраиваться на работу в Управление дорожного хозяйства. Мужчине стало плохо в коридоре, пока он ждал приема.

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