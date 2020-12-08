Памятник коту Семену в Мурманске лидирует в конкурсе самых необычных скульптур России

Памятник был установлен в Мурманске в 2013 году.

Известный сервис путешествий запустил конкурс под названием "СкульпТУТУра", который призван выбрать самый необычный памятник России. Одним из его участников стал усатый дружок из Мурманска, сидящий с узелком на Семеновском озере. За бронзовое изваяние кота Семена, который прошел больше двух тысяч километров, чтобы вернуться к своим хозяевам, проголосовала четверть пользователей.

- Памятник, отлитый из бронзы, был создан в 2013 году скульптором Юрием Борисенковым. Высота - 1,2 метра, вес - 120 килограмм, - отмечается на сайте конкурса.

Наш четвероногий пока что уступает первое место лишь памятнику семейству Мойдодыров из Великого Новгорода.

В конкурсе также участвуют необычные скульптуры из Республики Карелия, Архангельской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Псковской областей.

Осталось всего два раунда, так что будем надеяться на победу нашего заполярного котика.

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