В Мурманске изъяли около 200 литров контрафактного алкоголя

Судьбу контрафактного алкоголя решит суд. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мурманские полицейские нашли на складе одной из торговых точек города контрафактный алкоголь.

Некоторое время назад в правоохранительные органы поступила информация, что в магазине Ленинского округа продают спиртные напитки сомнительного происхождения. При проверке данные подтвердились. У продавцов не оказалось ни лицензии, ни сопроводительных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции.

– В отношении предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность, возбуждены дела об административных правонарушениях. Ему грозят штрафы до 500 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По итогам рейда полицейские изъяли со склада магазина около 200 литров контрафактного алкоголя. Сейчас он хранится как вещдок на складе. Судьбу контрафактного алкоголя решит суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Заозерска заплатит штраф в 40 тысяч за избиение сотрудницы полиции. Свою вину северянка отрицает (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru