Вандалы испортили новогоднюю фигуру свечки в центре Мурманска

Неизвестные разбили новогодние шары в инсталляции. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Недавно от рук вандалов пострадали новогодние инсталляции в Кировске - светодиодных оленей и снегиря пришлось отправить на ремонт почти сразу после установки. В Мурманске хулиганы тоже активизировались. Так, на площади Пять Углов кто-то испортил фигуру подсвечника.

- Шарики, расположенные внутри свечки, разбили. До Нового года еще 24 дня, а в центре города уже ломают новогодние украшения, - посетовал анонимный автор в паблике "Мурманск". - Инсталляции стоят всего неделю, далеко не все успели побывать на главной площади и полюбоваться новогодними фигурами, а их уже испортили.

Как отметила в комментариях местная жительница Татьяна Коваленко, на днях ей пришлось отбирать у подростков здоровую палку, которую те бросали в инсталляцию с часами, а на замечания молодые люди вообще не реагировали. Северяне пишут, что нужно установить на главной площади города видеонаблюдение.

В этом году по всему Мурманску красуются 285 новогодних конструкций. Протяженность световых гирлянд - целых 25 километров. Это и яркие красочные экспозиции, разнообразные тематические фигуры, разноцветные растяжки, прожекторы декоративной подсветки. Все выполнено с учетом разработанной концепции праздничного освещения города.

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