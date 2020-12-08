Дети из Киркинеса поздравили жителей Мурманской области с наступающим Новым годом

Ребята передают пламенный привет россиянам. Фото: скрин

Из-за коронавируса погостить в Норвегии жители Мурманской области сейчас никак не могут. Закрытые границы также не пускают к нам соседей из Скандинавии. Но в генеральном консульстве страны фьордов уверены, что все это временные трудности, которые вместе мы обязательно преодолеем.

- Норвежско-российские проекты продолжаются онлайн. Друзья и родственники по разные стороны границы созваниваются и переписываются. Люди скучают друг по другу. Люди скучают по поездкам. Киркенесу не хватает гостей из России, - отметили в представительстве Норвегии в Мурманске.

А чтобы напомнить о предстоящих праздниках и поднять настроение, для северян подготовили чудесный сюрприз. Консульство и сотрудники Норвежского Баренцев секретариата в Киркенесе создали замечательный видео-проект, в котором пламенный привет передают россиянам ребята из Киркинеса.

Андреа и Уле Виктора желают жителям Мурманской области счастливого Нового года и Рождества, транслируя свое послание на двух языках. А чтобы сердечный видеоролик посмотрели как можно больше людей, его показывают на большом экране на площади Пять Углов в Мурманске.

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