Пропавшего Антона Мясникова из Мурманска узнал проводник поезда на Москву

Северянина ищут с 13 сентября. Фото: "МурманСпас"

Вот уже как четвертый месяц в Мурманске ищут 49-летнего Антона Мясникова. Местный житель исчез 13 сентября, когда ушел из дома по адресу Ледокольный проезд, №9. С тех пор его местонахождение было не известно.

Однако, как удалось узнать волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас", мужчина уехал в Москву.

- Установлено, что в поезде, который направлялся в столицу, его опознали соседи и проводник. По словам попутчиков, северянин говорил о планах поехать в Орел или Тулу, - уточнили волонтеры.

Знакомая пропавшего Ирина Щербакова в комментариях отметила, что мужчина ни разу не говорил об отъезде, но есть вероятность, что он поехал к сестре.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем Антоне Мясникове или знает, где он находится, просят сообщить об этом по телефонам: 02 или 102 (полиция), либо обратиться в ПСО "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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