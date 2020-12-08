Пожар в Полярном: горит десантный корабль "Митрофан Москаленко"

Судно готовилось к утилизации. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

На прошлой неделе 19 пожарных тушили не эксплуатируемое судно, которое загорелось в Мурманске на улице Береговой. 8 декабря аналогичное возгорание случилось в Полярном.

- На судоремонтом заводе у пятого причала горит судно "Митрофан Москаленко". Сигнал поступил в оперативно-дежурную службу в 11.55. Пожар случился на трюме на площади 20 квадратных метров. На месте работают три пожарно-спасательных части: СПСЧ-1, СПСЧ-3, СПСЧ-8 и сотрудники военной части 77360Т. Всего задействованы семь единиц техники и 25 человек. Пострадавших нет, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области.

Пожар уже локализован на первой палубе. Вторая задымлена, работает звено газодымнозащиной службы. Загоревшееся судно не использовалось и подготавливалось к утилизации. "Митрофан Москаленко" - большой десантный корабль, который год назад прибыл на утилизацию.

Напомним: в Ловозере из-за пожара в гараже погибли двое мужчин. Личности северян пока что не установлены.

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