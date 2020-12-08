В Мурманскую область планирует приехать Наталья Водянова

Наталья Водянова будет вести тревел-шоу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия коронавируса закрыла границы, но зато вдохновила россиян на путешествия по Родине. Оказалось, что многие и не представляют, как красива наша страна.

Показать ее разные стороны решила модель Наталья Водянова. Она будет вести тревел-шоу "Русские каникулы": вместе со своими тремя детьми красавица посетит разные регионы. Особенность проекта в том, что сама Наталья выросла в России и многое о ней знает, а вот ее дети росли в Европе, поэтому связь с исторической Родиной утратили.

- Первые серии будут посвящены югу - Сочи, Адыгее, Пятигорску, Северной Осетии. Участники экспедиции едут не только путешествовать, но и знакомиться с местными обычаями. К примеру, создатели обещают рассказать о похищениях невест на Кавказе. Во втором блоке сезона путешествие продолжится на Русском Севере. Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию, - сообщает ТАСС со ссылкой на платформу Premier.

Продюсером и шоураннером стал журналист и писатель Михаил Зыгарь, а сопродюсером - создательница шоу "Орел и решка" Нателла Крапивина.

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