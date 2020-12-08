Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 декабря 2020 года составило 519 человек

Коронавирус не отступает. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус продолжает одолевать жителей Мурманской области. Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли от опасной инфекции еще шесть человек. Всего насчитывается 519 летальных исходов.

Последним днем без смертей от ковида было 30 ноября, а рекорд по числу жертв зафиксирован 7 и 14 ноября.

За сутки в Заполярье заразились COVID-19 288 человек. Всего - 29715 заболевших с начала пандемии. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регион вышел "на плато", так как прирост инфицированных стабилизировался. Это позволило открыть кинотеатры и филармонию, а также запустить работу горнолыжных склонов. Правда, не без ограничений.

Выздоровевших тоже много - 26586 пациентов победили ковид. За последние 24 часа поправились 299 человек.

Напомним: в оперштабе Мурманской области рассказали, нужно ли исключать коронавирус при признаках простуды.

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