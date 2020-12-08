У жителей Мурманской области в период пандемии выросли доходы

Коронавирус поспособствовал заработку северян.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Казалось бы, коронавирус приносит одни только убытки и проблемы, разоряя бизнес и оставляя без гроша в кармане. Но, как оказалось, некоторые регионы успели даже подзаработать за время пандемии. Исследование, проведенное специалистами международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, показало, что северяне остались в плюсе из-за коронавируса.
- Сумма дополнительных доходов и сэкономленных по сравнению с прошлым годом средств у жителей Мурманской области составила 47,1 тысяч рублей. Самая высокая "коронавирусная надбавка" образовалась у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа - 93,7 тысяч рублей. За ним следует Магаданская область - 70 тысяч рублей, - сообщают эксперты.
А вот самый худший финансовый результат наблюдался в Тюменской области – доходы в регионе упали намного сильнее по сравнению с расходами, из-за чего коронакризис «отъел» у населения 3,7 тысяч рублей.
В среднем номинальные доходы россиян за девять месяцев уменьшились на 0,7%, а с учетом инфляции и обязательных платежей сокращение составило 3,6%.
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