В Апатитах ищут 53-летнюю женщину

Апатитчанку ищут близкие и родные. Фото: vk.com/moy_apatity

В Мурманской области ищут Елену Ефименко из Апатитов, 1967 года рождения, которая не выходит на связь с 7 декабря.

- Срочно! Пропал человек! Последний раз Елена была на связи в 16.00. Возможно, села в такси от Дома культуры "Строителей" и поехала по адресу Геологов, 2, - сообщил анонимный автор в паблике "Мой город| Апатиты".

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении апатитчанки, просят позвонить по телефону: 8 950 897 25 83. Пока что остается лишь надеяться, что с женщиной не приключилось беды.

Тем временем в Мурманске ищут 36-летнюю Ирину Ефимову, которая не выходит на связь практически месяц. Кроме того, пропала 17-летняя мурманчанка Алина Кошелева - девушка ушла из дома 24 ноября, а также 34-летний Владимир Иконников с зелеными глазами, который не связывался с родными с середины ноября.

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