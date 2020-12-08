Пожар в Кандалакше: вспыхнула кухня в жилом доме

На месте происшествия работали 6 огнеборцев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Вечером 7 декабря в Кандалакше произошел пожар в одной из квартир двухэтажного дома. Языки пламени, объявшие кухню, тушили пожарно-спасательные подразделения Мурманской области.

- В 17.47 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу Кандалакша, улица Восточная, дом №3. Пожар случился в двухкомнатной квартире в жилом двухэтажном кирпичном доме. На кухне обгорела мебель и стена. Кухня закопчена на всей площади. На месте происшествия работало два пожарно-спасательных подразделения - 6 человек личного состава и 2 единицы техники). Причины произошедшего устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области за день случились три пожара, были эвакуированы 7 человек. 23 ноября языки пламени вспыхнули в домах Кандалакши, Кузрека и Мончегорска.

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