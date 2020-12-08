Студенты МАГУ спроектировали салон будущего Tele2

Tele2 уже несколько лет сотрудничает с МАГУ. Фото: TELE2

Tele2 совместно с Молодежным центром технологического и социального предпринимательства «Коворкинг-51» организовала проектную смену для студентов Мурманского арктического госуниверситета (МАГУ). Учащиеся под руководством экспертов оператора разработали уникальные решения для бизнеса компании. Команда, предложившая лучшую идею, получила 50 000 рублей.

Главная цель программы Tele2 – научить новое поколение специалистов генерировать работающие бизнес-идеи. Участником проектной смены мог стать любой студент очного отделения МАГУ вне зависимости от направления обучения. В октябре на смену заявились 4 команды по 5 человек. В течение месяца им предстояло разобрать один кейс: салон будущего Tele2. Участником выдали информационные материалы для помощи в разработке проекта и закрепили за командами кураторов от университета. Провели также встречи с экспертами Tele2, на которых ребята консультировались со специалистами, задавали интересующие вопросы, делились своими идеями.

Защита работ участников смены прошла 4 декабря в онлайн-формате. По итогам презентаций и обсуждения проектов экспертный совет назвал лучшей идею команды, в которую вошли Евгения Шишова, Анастасия Авчинникова, Алеся Ельникова, Ольга Щур и Никита Морохотьев. В проекте будущего салона Tele2 они задействовали ресурсы искусственного интеллекта, инструменты геймификации и возможности трекинговых систем. По задумке победителей, салон оператора – это многофункциональное пространство, объединяющее стандартные телеком-сервисы с общественной рекреацией и зоной коворкинга. Команда победителей получила разовую стипендию от Tele2 в размере 50 000 рублей.

Эксперты компании читают лекции по теме цифровой трансформации экономики, участвуют в работе круглых столов университета. Фото: Скриншот видео.

Татьяна Тихоненко, директор мурманского филиала Tele2:

«Студентов МАГУ отличает энергия, творческий подход и нетривиальные идеи. Но наша задача заключалась в том, чтобы направить их ресурсы в рамки реалистичной бизнес-модели. Любую идею должны сопровождать понятная цель, адресат и шанс воплотиться в жизнь. С огромным интересом наблюдала за процессом трансформации смелых фантазий в реальные проекты. Уверена, что такого рода взаимодействие, обратная связь от представителей бизнеса дадут будущим выпускникам преимущества при трудоустройстве и во время работы».

Tele2 уже несколько лет сотрудничает с МАГУ. Эксперты компании читают лекции по теме цифровой трансформации экономики, участвуют в работе круглых столов университета.

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