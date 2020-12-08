В Мурманске откроют памятник оленно-транспортным батальонам

В Мурманске появился новый памятник. Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2010 году заведующая библиотекой ревдинской школы Нина Ежова предложила увековечить память об оленно-транспортных батальонах. Их еще называли "арктическими танками", ведь в условиях Крайнего Севера могла пройти не каждая техника, а вот олени...

Создание памятника шло непросто, хотя получило поддержку со стороны правительства региона. И все-таки пару лет назад для него нашли место у администрации Первомайского округа, а в этом году из бюджета выделили грант. 9 декабря случится то, чего так долго ждали саами кольской земли - открытие памятника оленно-транспортным батальонам. Его полное название - «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

- Автор мемориала – смоленский скульптор Игорь Чумаков. На квадратной основе скульптор изобразил на фоне сопки фигуры бойцов оленно-транспортных батальонов – оленевода и лыжника, а также оленей в упряжке и лайку, - сообщили в правительстве Мурманской области. - Открытие памятного мемориального объекта состоится с учетом ограничений в условиях пандемии. Организаторы просят северян, относящихся к категории 65 +, не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома. Трансляция торжественной церемонии будет организована в группах Центра народов Севера в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

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