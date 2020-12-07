Погода в Мурманске и области 8 декабря 2020 года: мокрый снег и до -4 градусов

Погода пока что не преподносит коварных сюрпризов. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода в Заполярье пока сильно не меняется, и это радует. Привычный снег и не слишком холодно, только ветер иногда задувает. 8 декабря резких капризов природы не предвидится.

В Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами мокрый снег. Ветер юго-западный и слабый. Днем температура воздуха от +1 до -4, ночью при прояснениях - 6-11 градусов.

- С 8 по 10 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром в районе Поволжья. По Мурманской области ожидается местами снег, 9-10 декабря в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -6 градусов, при прояснениях -7-12, днем от +1 до -4, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

На дорогах стоит быть осторожнее, ведь кругом гололедица, которая так и норовит сбить кого-нибудь с ног.

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