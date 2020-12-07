В Мурманске ищут 36-летнюю женщину, которая не выходит на связь с родными

О том, все ли в порядке с северянкой, не известно уже месяц. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области снова пропадают люди. В этот раз тревогу бьют родные и близкие 36-летней мурманчанки Ирины Ефимовой. С 9 ноября женщина не выходит на связь со своими родственниками. Вот уже месяц не известно, все ли с ней в порядке. Проживает северянка в Ленинском округе Мурманска.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Ирине, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 (полиция) или обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 либо 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Пока остается только надеяться, что женщину быстро отыщут, причем живой и невредимой.

Напомним: в Мурманске продолжаются поиски 34-летнего мужчины с зелеными глазами. С 14 ноября Владимир Иконников не выходит на связь с родными. Кроме того, снова пропала 17-летняя Алина Кошелева. Девушка в свое время шутила над теми, кто ее ищет.

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