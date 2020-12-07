Смертельное ДТП у аэропорта "Мурманск": Volvo вылетел на встречную полосу и врезался в Ford Mondeo

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd_kola

На минувшем выходном в Кольском районе произошло серьезное ДТП с участием двух машин. К сожалению, избежать плачевных последствий не удалось.

- 6 декабря в 19.10 на 5 километре +210 метров автоподъезда к аэропорту Мурманска водитель автомобиля Volvo xc60, двигаясь со стороны областного центра в направлении аэропорта, по неустановленной причине выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Ford Mondeo". В результате аварии погиб пассажир автомобиля "Ford Mondeo". Водитель и еще два пассажира этой же иномарки получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напомним: под Североморском водитель Subaru сбил пешехода, который шел по обочине. Пострадавшего мужчину доставили в медучреждение.

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