Губернатор Мурманской области: “Горнолыжный сезон в Кировске открывается, но КПП остается”

У приезжающих в Кировск будут проверять прописку, чтобы избежать “дикого” туризма.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
С 11 декабря в Мурманской области открывается горнолыжный сезон. Но с уточнением, что посещать склоны смогут только жители региона.
- Мы тщательно проанализировали ситуацию, видим, что она стала стабильной. Поэтому мы открываем склоны. Но пока они будут закрыты для туристов. Это временная мера, может, мы поменяем что-то после 15 января. Понимаем, что многие из-за ситуации с коронавирусом многие побоятся куда-то ехать. Наша задача - сделать так, чтобы северяне хорошо отдохнули, - отметил губернатор Андрей Чибис.
КПП на въезде в Апатитско-Кировскую агломерацию при этом убирать не будут. А у приезжающих будут проверять прописку, чтобы избежать “дикого” туризма.
При этом в Апатиты запустили авиарейс из Москвы, а Мурманск и наукоград свяжет электропоезд. Но последний заточен в первую очередь под жителей Мурманской области, которые захотят на выходных и в праздники покататься на лыжах.
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