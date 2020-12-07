Мурманская область в конце рейтинга по здоровому образу жизни

Здоровее всех оказались жители северокавказских республик. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Мурманская область на 74 строчке рейтинга жителей, не склонных к вредным привычкам. Его подготовили “РИА Новости”. При составлении учитывали шесть показателей: потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Для этого использовались показатели 2017-2019 годов.

Аналитики пришли к выводу, что самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик: Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Отказываться от вредных привычек пока не хотят жители Хакасии, Сахалинской и Магаданской областей.

По итогам 2019 года, Мурманская область заняла 74 строчку списка с рейтинговым баллом 36,1. По сравнению с 2018 годом, регион опустился вниз еще на одну строку. Ближайшие соседи области по рейтингу - Республика Коми и Чукотский автономный округ.

Эксперты отметили, что по отдельным показателях рейтинга сработала пропаганда здорового образа жизни. В 48 регионах РФ по итогам 2019 года сократилось потребление табака. Показатель употребления алкоголя по сравнению с 2018 годом не изменился. Но число регионов, где уровень продаж спиртных напитков ниже, чем в среднем по стране, выросло до 42.

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