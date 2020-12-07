Названа дата открытия хоккейного сезона на Северном флоте

В новом сезоне примет участие 21 хоккейная команда. Фото: пресс-служба СФ

Совет Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ) назвал дату открытия хоккейного сезона 2020-2021 на Северном флоте. Старт будет 19 декабря.

На совете было также решено, что прекращенный из-за пандемии коронавируса прошлогодний сезон будет доигран до начала нового. В финале встретятся двукратный чемпион СВХЛ команда «Альбатрос» Кольской флотилии и ее конкурент – сборная армии ВВС и ПВО «Гроза». Дату игры объявят в ближайшее время.

- В новом сезоне примет участие 21 хоккейная команда из военных гарнизонов Северного флота. А вот сборная частей ядерного обеспечения «Альфа» в этом году будет играть только в товарищеских матчах. С такой просьбой обратился капитан команды, сообщив, что часть игроков, была переведена к новым местам службы, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Командам СВХЛ предстоит участие не только в официальные встречах чемпионата, но и нескольких блиц-турнирах, посвященных государственным праздникам. Команды СВХЛ примут участие в турнирах Ночной хоккейной лиги. «Альбатрос», «Гроза», «Спутник», «Торос» и «Шквал» выступят в «Лиге Мечты», а остальные – в «Лиге Надежды».

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