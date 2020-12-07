Губернатор Мурманской области: “Важно развивать спорт не только в больших городах, но и небольших населенных пунктах”

Спорт в регионе будет развиваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 декабря с первым рабочим визитом в Мурманскую область приехал министр спорта РФ Олег Матыцин. Его ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Мурманской области.

- Мы договорились с Олегом Васильевичем, что в дополнение к той поддержке, которую Министерство оказывает, мы получим дополнительную поддержку. В том числе для натурбана в Кандалакше. Кировск имеет все шансы стать центром подготовки спортсменов, учитывая существующую инфраструктуру. И, конечно, будет поддержка инфраструктуры в Мурманске: надо достроить стадион “Авангард” в следующем году, - отметил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, спорт в Мурманской области развивают не только в крупных городах, но и небольших населенных пунктах, чтобы здоровый образ жизни был популярным и доступным.

- Во всех субъектах есть потребность в спортивных сооружениях. Приоритет стратегии, которая недавно была принята, это строительство малых объектов в сельской местности, в малых городах, - отметил Олег Матыцин.

По его словам, один из эффективных инструментов в наше время, когда ощущается нехватка финансирования по ряду направлений, является частно-государственное партнерство, когда бизнес помогает строить спортивную инфраструктуру.

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