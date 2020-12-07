В Мурманской области стартовал месячник по охране лесов от незаконных вырубок

За незаконную вырубку деревьев грозят штрафы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Месячник по охране лесов от незаконных вырубок проходит в Мурманской области по сложившейся традиции в декабре. С 1 числа и по 31-е земли лесного фонда будут усиленно патрулировать, охраняя молодые ели и сосны.

В рейдах задействованы сотрудники Регионального центра лесного и экологического контроля, участие в нем также принимают должностные лица территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области, сотрудники Управления Россельхознадзора по Мурманской области и Балтийско-Арктического межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

– Оперативные группы будут патрулировать территории, где растут молодые хвойные деревья и объяснять жителям региона, почему граждане не могут самостоятельно заготавливать деревья к новогодним праздникам. Напомню, что приобрести новогодние деревья можно на специально отведенных площадках, – отметила министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.

Напомним: по законодательству за незаконную рубку деревьев предусмотрены штрафы от 3 до 4 тысяч рублей на граждан, а для юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить ущерб, нанесенный лесам. За незаконную рубку деревьев с ущербом свыше пяти тысяч рублей предусмотрена уголовная ответственность.

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