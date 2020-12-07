Пьяный житель Удмуртии до смерти избил подчиненного из Колы

Злоумышленника отправят в колонию строгого режима. Фото: СУ СКР по МО

Неумение сдерживать свой гнев очень дорого обошлось 44-летнему жителю Удмуртской Республики.

Как установили следователи, 16 ноября 2019 года в квартире одного из домов в Коле между мужчиной и его подчиненным произошел конфликт на рабочую тему. В ходе ссоры пьяный удмурт не меньше 8 раз ударил руками и ногами по голове и туловищу своего знакомого. 10 января 2020 года последний скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

Злоумышленника задержали и завели на него дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Теперь его ждут долгие годы в колонии.

- Мужчина полностью признал свою вину, дал признательные показания. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал подсудимого выплатить супруге погибшего северянина один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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