Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 декабря 2020 года составило 513 человек

Коронавирус унес жизни еще трех северян. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В декабре количество умерших от ковида жителей Мурманской области немного снизилось, что не может не радовать. Согласно последним данным от оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус забрал жизни еще трех северян. Всего насчитывается 513 летальных исходов.

Всего с начала пандемии СOVID-19 в Заполярье заразились 29427 человек, 26287 пациентов уже выздоровели, а 2627 - борются с болезнью в медучреждениях или дома.

За последние сутки было выявлено 286 зараженных. Лидером по числу заболевших является Мурманск (+129, всего 14630). На втором месте Североморск (+16, всего 3024), а тройку замыкает Белокаменка (+1, всего 2357).

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что мы вышли на плато. По словам главы региона, темп заражения коронавирусом замедлился.

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