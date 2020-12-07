В Мурманске дети выходят на неокрепший лед озер

Теплая погода создает опасность на водоемах. Фото: скриншот видео

В Мурманской области первый зимний месяц пока что радует северян теплой погодой. Столбик термометра нет-нет, да переходит в плюс.

Водоемы Заполярья уже сковывает льдом, но пока робко, поэтому выходить на них опасно, особенно в городах. Правда, северяне с этим запретом не считаются, особенно дети.

- Никаких ограничений выхода на лед нет, так же как и спасателей на случай ЧС. До этого трое мальчиков ходили далеко по озеру, катались по нему, как на коньках! Охранник, который находится рядом, размахивает руками и говорит, что не его обязанность следить за выходом на озеро, которое еще не замерзло! Всем все равно! Почему парк построили, а безопасность не предусмотрена?! - удивляется мурманчанка в группе “Мурманск”.

Спасатели предупреждают: лед на водоемах еще не встал, его толщина не выдерживает веса человека. Напомним: два жителя Умбы провалились в озеро по дороге домой. Желание сократить дорогу стало для них фатальным.

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