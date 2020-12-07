На сопке Алыш в Североморске построили крытый ледовый корт

Открытие арены состоится в конце декабря. Фото: пресс-служба Северного флота

В Североморске не конец года, а череда открытий. На днях здесь ввели в эксплуатацию инфекционный госпиталь. А в конце декабря готовятся открыть ледовую арену.

- У Северной военной хоккейной лиги появится крытая ледовая арена. В главной базе Северного флота, городе Североморске, на сопке Алыш построен и оборудован крытый ледовый корт. Сооружение станет главной ледовой ареной Северной военной хоккейной лиги, где можно будет круглогодично проводить хоккейные матчи и тренировки на искусственном льду, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

На арене смогут заниматься не только военнослужащие, но и гражданские. Фото: пресс-служба Северного флота

Во время открытия первыми на лед выйдут команды: штаба и управления Северного флота - «К-21» и Главного командования ВМФ России - «Девятый вал».

Тренироваться на арене будут военнослужащие, но в планах сделать так, чтобы приходить сюда могли и дети военных, а также рядовые североморцы.

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