Бесплатная юридическая помощь в 2021 году в Мурманской области: список адвокатов, телефоны, контакты

41 адвокат будет оказывать бесплатную помощь жителям Мурманской области в 2021 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Мурманской области в 2021 году смогут получить бесплатную юридическую помощь у 41 адвоката. Соглашение об этом было подписано между минюстом региона и Адвокатской палатой области.

Воспользоваться этим правом смогут северяне, чей доход не превышает прожиточного минимума, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-сироты, а также лица, подпадающие под другие категории.

- Обратиться к адвокату можно независимо от места проживания на территории региона. Помощь окажут по вопросам защиты прав потребителей, взыскания алиментов, предоставления мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и другим, - уточнили в министерстве юстиции Мурманской области.

В отдельных случаях адвокаты смогут выезжать для консультаций. Речь идет о случаях, когда граждане по состоянию здоровья не способны самостоятельно передвигаться или находятся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, психиатрических учреждениях или в государственных учреждениях стационарного обслуживания.

Подробности и список адвокатов размещены на сайте регионального минюста по ссылке.

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