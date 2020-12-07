Погода в Мурманске и области 7 декабря 2020 года: мокрый снег и до +3

В Мурманской области выход на лед запрещен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Декабрь в Мурманской области радует погодой: в меру осадков, достаточно тепло, но и без слякоти под ногами. Белый пейзаж вокруг создает новогоднее настроение. Но не будет ли сюрпризов от небесной канцелярии? Какая погода будет 7 декабря 2020 года?

- 7 декабря ожидается переменная облачность, снег, местами мокрый. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1 - 6°, днем от -2 до +3°. Гололедица, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также спасатели предупреждают, что выход на лед опасен: еще недостаточно зима вступила в свои права.

- На плесовых участках рек, небольших и средних озерах наблюдается ледостав. Лед непрочный, выход на него опасен! - сообщает гидрометцентр.

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