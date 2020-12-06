Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 декабря 2020 года составило 510 человек

В Мурманской области коронавирус прервал жизни 510 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторая волна коронавируса во многом тяжелее первой. Хотя бы потому, что в Мурманской области каждый день умирают зараженные, а весной и летом такого не было.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 6 декабря, за последние сутки было зафиксировано пять новых летальных случаев, общее число жертв коронавируса в регионе достигло 510 человек.

Всего с начала пандемии в Заполярье заразилось 29131 человек, 26006 уже выздоровели, а 2626 в данный момент борются с болезнью в медучреждениях или дома.

За последние сутки выявили 289 зараженных, больше всего - в Мурманске (+93 человека).

Напомним: в оперативном штабе рассказали, что делать жителям Мурманской области, если они заметили у себя признаки простуды. Больницы региона сейчас испытывают большую нагрузку из-за росла числа пациентов.

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