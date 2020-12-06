Уроженца Мурманска задержали в Турции на три дня

Алексей Петрушко (слева) родился в Мурманске, работал на «Арктик ТВ», потом переехал в Республику Беларусь, сотрудничал с телеканалами «Звезда» и Первым каналом. Фото: www.ntv.ru

3 декабря на связь перестали выходить сотрудники телеканала НТВ, работающие в Турции - репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин. В последний раз, когда они успели пообщаться с коллегами, россияне передали, что их задержали и ведут в неизвестном направлении.

- В администрации Стамбула пояснили, что сотрудников «Центрального телевидения» задержали в связи с проведением несанкционированной видеосъемки. При этом они работали на общедоступной территории - вблизи завода по производству боевых беспилотников «Байрактар». У Петрушко и Малышкина до сих пор нет связи с родными, послом или адвокатом. На официальные запросы генконсульства России в Турции и Министерства иностранных дел почти двое суток не поступало никаких ответов, - сообщает НТВ.

Выяснилось, что журналисты задержаны на три дня. Представители телеканала в эфире обратились к послу Турции в Москве с просьбой вмешаться в эту ситуацию. Алексей Петрушко - уроженец Мурманска и свою карьеру начинал в Заполярье.

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