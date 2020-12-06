Краснокнижного аиста на мусорном полигоне под Мурманском до сих пор не могут поймать

Краснокнижный аист живет на мусорном полигоне. Фото: Валентина Ковалишина

Зооволонтеры Мурманска ездят на мусорный полигон в Междуречье как на работу. Точнее, после работы и вместо выходных. Они бы и рады в это время заниматься другими делами, да сердце болит за аиста, который поселился здесь в сентябре и никак не хочет улетать.

Краснокнижная птица в это время должна зимовать где-нибудь в Африке, но, видимо, сбилась с курса и не улетела с сородичами. А это значит, что ей грозит верная смерть от голода и холода. Спасает ее то, что люди привозят еду, за на территории экотехнопарка можно найти пропитание.

Волонтеры долго пытались поймать аиста всеми подручными способами, но реальнее всего это сделать сеткометом. С большим трудом его удалось найти.

- На этих выходных мы снова пытаемся поймать птицу, - рассказала "КП" мурманчанка Екатерина Раевская, которая спасает и выхаживает диких птиц.

Остается верить, что все у волонтеров получится. Как говорится, птичку жалко...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рядом с Североморском гуляет росомаха. Хищника видели на промышленной площадке [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru