В оперштабе Мурманской области рассказали, нужно ли исключать коронавирус при признаках простуды

В оперативном штабе ответили на часто задаваемые вопросы жителей Мурманской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сейчас практически любой человек, у которого поднимается температура и возникает кашель, думает, что его одолевает коронавирус. Однако далеко не всегда это действительно так.

В оперативном штабе, отвечая на часто задаваемые вопросы жителей Мурманской области, рассказали, нужно ли сразу исключать COVID-19, если есть признаки простуды.

- Знать ковид-статус очень важно пациентам, для которых этот вирус статистически наиболее опасен: пожилым, ослабленным, тяжелобольным, беременным. У остальных коронавирус протекает в легкой форме, а если не легкой, то все равно заканчивается благополучно. Ковидный статус не влияет на тактику лечения: и ОРВИ, и COVID-19 лечатся одинаково, специфической терапии коронавирусной инфекции не существует, - сообщили в ведомстве.

Напомним: в Мурманской области выросло число вопросов по коронавирусу. Большинство из них связаны с правилами оказания медпомощи и лечения на дому, оформлением больничных и тестированием.

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