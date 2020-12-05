Врач из Москвы прооперирует детей с пороками сердца в Мурманской областной больнице

С прошлого года детей оперируют за счет регионального бюджета. Фото: vk.com/mokb_51

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина 12 детей с врожденными пороками сердца получат эндоваскулярное лечение. Операции юным северянам проведет хирург, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения московского госпиталя «Лапино» Ашот Григорьян.

- В условиях пандемии организовать и оказать плановую помощь непросто. Ашот Григорян уже четвертый год подряд оперирует детей в Мурманске. Я искренне рада, что и в этом году, несмотря на все трудности, связанные с ковидом, дети получат высокотехнологичную медицинскую помощь. Семьи ждали этого целый год, готовились. Это ответственное и волнительное событие для всех, - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Такая медицинская помощь не включена в программу обязательного медицинского страхования. Последние 10 лет ее оказывали детям за счет средств благотворительных фондов. С 2019 года детей оперируют в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет регионального бюджета.

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